كوريا الشمالية اختبرت محرك صاروخ فضائي

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أفاد موقع الكتروني متخصص بشؤون كوريا الشمالية ان بيونغ يانغ اختبرت مؤخرا محرك صاروخ فضائي في خطوة قال مسؤول اميركي انها تندرج في اطار مشروع لتطوير صاروخ بالستي عابر للقارات.في حين اعتبر مركز "38 نورث" التابع لجامعة جون هوبكينز في واشنطن انه ليس واثقا تماما من ان التجربة التي جرت في سوهاي كانت لاختبار محرك صاروخ بالستي عابر للقارات.واضاف الموقع الالكتروني انه استنادا الى صور التقطتها الاقمار الاصطناعية فان كوريا الشمالية اجرت على ما يبدو قرابة 22 حزيران "اختبارا على محرك صغير لصاروخ فضائي".واوضح الموقع ان صورا التقطتها الاقمار الاصطناعية في 10 حزيران لم تظهر اي استعدادات لاجراء هذه التجربة، ما يعني ان بيونغ يانغ "لديها القدرة الفنية واللوجستية على اجراء هذا النوع من التجارب من دون سابق انذار".