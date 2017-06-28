التصعيد في فنزويلا...الى أين؟

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اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ان مروحية تابعة للشرطة القت قنبلتين على مقر المحكمة العليا في كراكاس، منددا بـ"اعتداء ارهابي".وقال الرئيس الاشتراكي "لقد وضعت جميع القوات المسلحة في حال جهوزية للدفاع عن النظام العام. سنقبض سريعا جدا على المروحية وجميع من نفذوا هذا الاعتداء الارهابي".واوضح مادورو ان احدى القنبلتين انفجرت والاخرى لم تنفجر، من دون ان يشير الى وقوع اصابات، مؤكدا ان المروحية التي القتهما تابعة للشرطة العلمية الفنزويلية.واضاف "كان هناك حفل استقبال في المحكمة العليا وكان ممكنا ان يتسبب المهاجمون بمأساة. لقد قصفوا المحكمة العليا وحلقوا فوق وزارة الداخلية والعدل".وبحسب الرئيس فإن المروحية التي شنت الهجوم كان يقودها طيار وزير الداخلية والعدل السابق ميغيل رودريغيز توريس، الجنرال المتقاعد الذي شغل لفترة طويلة منصب رئيس الاستخبارات لكنه في الاونة الاخيرة ابتعد عن الحكومة.واتهم مادورو الجنرال توريس بالتورط في تحضيرات مفترضة لتنفيذ انقلاب ضده.