ارسلان: لاتخاذ اشد العقوبات بحق قاتل حامد وابراهيم الجوزو

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علق رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، في بيان، على جريمة قتل الشابين من آل الجوزو في خلدة قائلا :"بعد الجريمة المروعة التي أودت بحياة المأسوف عليهما الشابين حامد وابراهيم الجوزو، رحمهما الله، نتوجه بالتعازي القلبية الحارة لأهلنا في برجا والإقليم بشكل عام ولعائلتهما بشكل خاص".أضاف: "نؤكد أنه لم يكن يوما للقتلة والمجرمين لونا أو دينا، وعلى القضاء المختص أن يتخذ أشد العقوبات بحق الجاني".وختم أرسلان بتوجيه الشكر إلى الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي على سرعتهم في كشف ملابسات الجريمة.