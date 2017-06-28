الحرارة سترتفع مجددا...

يستمر الطقس الصيفي الحار مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة قبل ان تعود وترتفع مجددا في عطلة نهاية الأسبوع بحيث تصبح الأجواء حارة جدا بحسب توقعات اليوم.
طقس اليوم والايام المقبلة:
_الأربعاء ٢٨ حزيران: حار فيما الأجواء قليلة السحب، الحرارة على السواحل اقصاها ٣٣ درجة.
_الخميس ٢٩ حزيران: حار فيما الأجواء قليلة السحب، الحرارة على السواحل اقصاها ٣٢ درجة.
_الجمعة ٣٠ حزيران: حار فيما الأجواء قليلة السحب عموماً مع تخلل لبعض السحب على السواحل والمناطق القريبة منها اضافة الى تشكل ضباب محلي، الحرارة على السواحل اقصاها ٣٢ درجة.
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