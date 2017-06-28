الحرارة سترتفع مجددا...

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يستمر الطقس الصيفي الحار مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة قبل ان تعود وترتفع مجددا في عطلة نهاية الأسبوع بحيث تصبح الأجواء حارة جدا بحسب توقعات اليوم.طقس اليوم والايام المقبلة:_الأربعاء ٢٨ حزيران: حار فيما الأجواء قليلة السحب، الحرارة على السواحل اقصاها ٣٣ درجة._الخميس ٢٩ حزيران: حار فيما الأجواء قليلة السحب، الحرارة على السواحل اقصاها ٣٢ درجة._الجمعة ٣٠ حزيران: حار فيما الأجواء قليلة السحب عموماً مع تخلل لبعض السحب على السواحل والمناطق القريبة منها اضافة الى تشكل ضباب محلي، الحرارة على السواحل اقصاها ٣٢ درجة.