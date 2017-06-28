فرض عقوبات جديدة على قطر؟

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أعلن عمر غباش سفير الإمارات العربية المتحدة في روسيا خلال مقابلة مع صحيفة الغارديان إن دولا خليجية تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة.واشار غباش الى أن "هناك بعض العقوبات الاقتصادية التي يمكننا فرضها تجرى دراستها في الوقت الحالي".وأضاف "يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم بأنهم إذا أرادوا في العمل معنا فعليهم أن يحددوا خيارا تجاريا".وأكد إن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي "ليس العقوبة الوحيدة المتاحة".