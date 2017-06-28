حاصباني: مساعدة البنك الدولي تهدف الى تحسين أداء القطاع الاستشفائي

حاصباني شرح اهداف المساعدة الدولية...

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LBCI News Lebanon

أوضح وزير الصحة العامة غسان حاصباني ان "مساعدة البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدعم نظام الرعاية الصحية في لبنان، موزعة بين منحة بنسبة 30% وبين قرض بنسبة 70% منها، بفوائد منخفضة ولأجل 30 سنة على ان يبدأ لبنان بتسديد القرض بعد 7 أعوام، مما يجعله الأقل كلفة بين قروض المؤسسات الدولية".

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وفي حديث الى Arab Economic News، أشار حاصباني الى ان المساعدة مخصصة لتحسين البنى التحتية للقطاع الاستشفائي ومراكز الرعاية التي تقدم الرعاية الأولية والمنتشرة في المناطق اللبنانية كافة، وهي موضوع شراكة بين وزارة الصحة والمجتمع المدني، حيث تدير الجمعيات قسما من تلك المراكز برعاية الوزارة وبتمويل منها، فيما تدير الوزارة مباشرة القسم الآخر من المراكز التي تقدم خدماتها للمواطنين الموجودين على الأراضي اللبنانية من الجنسيات كافة.

وأكد ان المساعدة الدولية ستفضي الى تحسين أداء القطاع الاستشفائي في لبنان، إضافة الى تخفيف الفاتورة الطبية وتحسين الولوج الى الرعاية ودعم المستشفيات الحكومية الواقعة تحت ضغط مالي"، مشيرا الى انها "تدخل في سياق الخطة الاستراتيجية التي اطلقتها الوزارة لاعادة هيكلة القطاع الصحي في لبنان.