حاصباني يحيل مجلس إدارة مستشفى البوار الحكومي الى هيئة التفتيش المركزي

أكد وزير الصحة ان بناء المؤسسات يحصل فقط من خلال المؤسسات وتطبيق القانون

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,غسان حاصباني,أكد وزير الصحة ان بناء المؤسسات يحصل فقط من خلال المؤسسات وتطبيق القانون

LBCI News Lebanon

في إطار السعي الى تفعيل مستشفى البوار الحكومي وخلق المناخ الملائم لإستنهاض هذا المرفق الصحي وتقديمه افضل الخدمات للمواطنين في كسروان وجبيل من جهة، وعلى الشفافية والمحاسبة وفق القوانين وبعيداً عن أي كيدية أو مزاجية، أحال وزير الصحة غسان حاصباني ملفا توفر لدى الوزارة بشأن مجلس إدارة مستشفى البوار بعد دراسته الى هيئة التفتيش المركزي للتحقق منه وإتخاذ الاجراءات اللازمة بناء على القوانين المعمول بها.

الإعلان

وأكد وزير الصحة ان بناء المؤسسات يحصل فقط من خلال المؤسسات وتطبيق القانون وهو يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يعرقل عمل المؤسسات الحكومية الاستشفائية.

وتأتي هذه الخطوة، ترجمة لما اعلنه حاصباني خلال إصداره قراراً يوم الجمعة الماضي يقضي باستمرار مجلس إدارة مستشفى البوار بإدارة المستشفى لحين تشكيل مجلس إدارة جديد من قبل مجلس الوزراء التزاما منه بقرارات مجلس شورى الدولة وتوصيات مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، إذ أكد وزير الصحة حينها أن قراره لا يعفي أحداً من الملاحقة والمحاسبة في حال تبيّن وجود إرتكابات أو مخالفات مالية أو قانونية.