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28 حزيران 2017
28/06/2017 03:48:00
الداخلية التركية: مقتل 36 إرهابيًّا والقبض على 13 واستسلام 16 آخرين في العمليات الأمنية بين 19 و28 حزيران الحالي
الداخلية التركية: مقتل 36 إرهابيًّا والقبض على 13 واستسلام 16 آخرين في العمليات الأمنية بين 19 و28 حزيران الحالي
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LBCI News Lebanon
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