التغريدة التي حذفتها هيفا وهبي.. هل استخدمت تعبيراً صادماً؟

بعد التغريدة الساخرة الّتي أطلقتها دون ذكر إسم اصالة قائلةً "والله لو كنت بعرف ان تهريب الكوكايين عالمطار مالوش عقاب، كنا غيرنا نهاية المسلسل الحرباية وعملنالو نهاية كوميدية"، تعرّضت الفنانة هيفا وهبي لهجوم شرس وصل إلى حدّ التغريدات المهينة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ويبدو أن التغريدات اللاذعة الّتي طالت الفنانة هيفا وهبي أغضبتها فردّت على أحدهم بالقول "عندما يتكلّم اللوطي". وأثار ردّ هيفا الكثير من الإنتقادات فاستنكر البعض إستخدام الميول الجنسية لإهانة الشخص، وهدّد آخرون النجمة الشهيرة بالمقاطعة عبر إطلاق وسم #حملة_ريبوت_ضد_هيفا_وهبي.

وردّت هيفا على الإنتقادات في تغريدة أوضحت فيها " انا بعرف منيح الفرق بين اللي وجهتلو كلامي وبين الـ gays يللي نصن اصحابي فلو سمحت ما تنط عالنفس لانو المسج موجهة لشخص قليل الأب مش لناس آخرين"، وذلك بعدما حذفت تغريدتها السابقة.

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