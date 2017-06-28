آخر الأخبار
28 حزيران 2017
28/06/2017 03:57:54
فرنجية: لقراءة دقيقة للصوت التفضيلي حرصاً على حلفائنا ومنفتحون على الجميع وبهذه الروحية كان اللقاء في بعبدا وإذا تلقينا دعوة أخرى سنلبّيها
فرنجية: لقراءة دقيقة للصوت التفضيلي حرصاً على حلفائنا ومنفتحون على الجميع وبهذه الروحية كان اللقاء في بعبدا وإذا تلقينا دعوة أخرى سنلبّيها
Lebanon, news ,lbci ,أخبار التفضيلي,للصوت,دقيقة,لقراءة,فرنجية,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً