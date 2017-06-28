بالفيديو - ترامب يُغازل صحافية في المكتب البيضاوي خلال حديثٍ هاتفي مع رئيس وزرائها!

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غازل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراسلة تلفزيونيّة إيرلنديّة داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض وخلال مكالمةٍ هاتفيّةٍ له مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادكار.وكانت المراسلة الشابة كاتريونا بيري والتي تعمل في تلفزيون RTÉ المحلي مع مجموعة من المراسلين داخل المكتب حين قام ترامب بحركةٍ غريبة بيده طلب فيها منها الاقتراب أثناء حديثه مع فرادكار لتهنئته بانتخابه.وفي الفيديو الذي انتشر بكثافة، يُسمع ترامب وهو لفرادكار على الهاتف "لدينا مجموعة من الصحافيين الإيرلنديين في المكتب الذين يُشاهدوننا الآن" قبل أن يتوجّه بالحديث إلى بيري قائلاً "من أين أنت؟ تقدمي، تعالي إلى هنا، لدينا صحافية إيرلندية جميلة هنا وضحكتها جميلة جدا".وبعدما ابتسمت بيري لترامب، تابع الأخير حديثه مع فرادكار، وهو أول رئيس وزراء إيرلندي مثلي الجنس، قائلاً له عبر الهاتف "أنا واثق من أنّها تُعاملك بطريقةٍ مذهلة".وبدورها، شاركت بيري مقطع الفيديو للقاء الذي جمعها بترامب عبر حسابها الرسمي على تويتر واصفة إياه بـ "الغريب".