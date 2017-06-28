بالتفاصيل - "Petya" يثير الرعب حول العالم... هكذا بدأ الهجوم الإلكتروني الجديد

الهجوم الإلكتروني الأخير... ماذا صنع بالعالم؟

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LBCI News Lebanon

مرّ 46 يوما فقط بين الهجوم الإلكتروني الجديد الذي روع العالم، الثلاثاء، وبين هجوم سابق ضرب في الثاني عشر من أيار الماضي.

وهذه المرة، الضحية الأولى والأكبر كانت أوكرانيا، فالهجمات فيها استهدفت بنوك تجارية عدة، ومؤسسات رسمية وخاصة، والشركة الموزّعة للكهرباء في البلاد "إيوكرينيرغو"، والشركة الرسمية المصنعة للطائرات "أنتونوف"، والمحطة النووية في مدينة شورنوبيل شمالي البلاد.

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كما لم ينج مطار العاصمة كييف الرئيسي، "بوريسبيل"، الذي أعلن أن تأخيرا قد يصيب بعض الرحلات.

الى ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني ان شبكة الإنترنت التي تستخدمها الحكومة لم تعد متوافرة. أما مستشار وزير الداخلية الأوكراني، فقد حمّل روسيا مسؤولية الهجمات الإلكترونية، ووصفها بالأسوأ في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن محاولات الخرق الإلكتروني تستخدم نسخةً معدّلة من فيروس "واناكراي"، وهي النسخة، التي منعت أكثر من مائتي ألف حاسوب عن العمل في أكثر من 150 دولة الشهر الماضي.

لكن، روسيا لم تكن بعيدة عن الهجوم، إذ أعلنت عملاقة النفط الروسي، شركة "روزنيفت"، أنها تعرضت لمحاولة اختراق إلكتروني تسبب في حجب موقعها الإلكتروني، كذلك المصرف المركزي الروسي الذي أعلن تعرض أجهزة الكمبيوتر في بنوك روسية لهجمات إلكترونية.

من روسيا الى الغرب، وتحديدا في ألمانيا، حيث وقعت شركات ضحية الهجوم العالمي أيضا، ودعت برلين مواطنيها للإبلاغ عن أي مشكلات إلكترونية، وعدم الرد على طلباتِ دفع المال.

كذلك، في فرنسا، عانت شركة الشحن "إي بي مولر ميرسك"، انقطاعا في نظامها الإلكتروني.

اما في بريطانيا، فقد تعرضت وكالة إعلانات WPP لهجوم مماثل، مما حجب موقعها عن شبكة الإنترنت.

من بريطانيا الى النرويج، حيث أعلنت سلطة الأمن القومي، أن هجوما إلكترونيا ينتشر في البلاد، أصاب شركةً دولية لم يعلن اسمها.

وحول العالم، انتقل الفيروس، ليضرب في الولايات المتحدة إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، "ميرك". كما أعلنت وزارة الأمن القومي أنها تتابع التقارير وتنسق مع الشركاء الدوليين والمحليين، لمواجهة الهجمات الإلكترونية.

من جهتها، أعلنت الحكومة الهندية أن سلسلة من الهجمات المعلوماتية أعاقت العمل في ميناء جواهرلال نهرو في مومباي، وهو أكبر ميناء بحري في البلاد.

وقال وزارة النقل البحري الهندية في بيان لها "في الوقت الذي تتخذ الشركة مشغلة الصالة إجراءات لمواجهة الأمور التي تعيق العمليات، فمن المتوقع أن يكون هناك تجميع للشحنات الواردة والصادرة". ​

ما هو هذا الفيروس؟

كشفت "Group-IB"، وهي شركة متخصصة في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية: إن فيروس يدعى "Petya" يقف وراء الهجمات الإلكترونية.

ويقول خبراء تقنيين فحصوا لقطات متداولة على المنصات الاجتماعية، إنها تحمل السمات المميزة لبرنامج "رانسوم وير"، الذي يقيد الوصول إلى نظام الحاسوب الذي يصيبه ويطالب بدفع فدية لصانع البرنامج من أجل إمكانية الوصول للملفات.

وذكر الخبير الرقمي، بوغدان بوتزاتو، أنه فحص عينات من البرنامج، ورجح أن يكون مطابقا لبرنامج "غولدن آي" أحد برامج الفدية الذي انتشر لأشهر.

ويتفشى الفيروس بشكل سريع ، ويترك رسالة بها عنوان بريد إلكتروني ولكن العديد من الرسائل التي ترسل إلى هذا العنوان لا تقابل برد سريع.



