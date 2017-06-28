روسيا: تحضير سوريا لهجوم كيميائي يعقد محادثات السلام

وهذا ما منه حذر جاتيلوف...

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LBCI News Lebanon

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية جينادي جاتيلوف إن التأكيدات الأميركية بأن الحكومة السورية قد تكون تخطط لشن هجوم كيميائي تعقد محادثات السلام السورية.

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وحذر جاتيلوف الولايات المتحدة من أي عمل من جانب واحد في سوريا.