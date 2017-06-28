أخبار دولية
28 حزيران 2017
28/06/2017 04:37:18
روسيا: تحضير سوريا لهجوم كيميائي يعقد محادثات السلام
وهذا ما منه حذر جاتيلوف...
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LBCI News Lebanon
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية جينادي جاتيلوف إن التأكيدات الأميركية بأن الحكومة السورية قد تكون تخطط لشن هجوم كيميائي تعقد محادثات السلام السورية.
وحذر جاتيلوف الولايات المتحدة من أي عمل من جانب واحد في سوريا.
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