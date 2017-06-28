أخبار دولية
28 حزيران 2017
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روسيا: تحضير سوريا لهجوم كيميائي يعقد محادثات السلام

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روسيا: تحضير سوريا لهجوم كيميائي يعقد محادثات السلام
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية جينادي جاتيلوف إن التأكيدات الأميركية بأن الحكومة السورية قد تكون تخطط لشن هجوم كيميائي تعقد محادثات السلام السورية.
 
وحذر جاتيلوف الولايات المتحدة من أي عمل من جانب واحد في سوريا. 
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