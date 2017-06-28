قاتل سوزان تميم...من السجن الى ادارة شركة!

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أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إنها عينت هشام طلعت مصطفى رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا للشركة.وجاء قرار التعيين بعدما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الجمعة الماضي مرسوما رئاسيا بالعفو عن 502 من المسجونين بينهم رجل الأعمال البارز الذي أدين في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم بدبي عام 2008.واشارت المجموعة في بيان إلى أن القرار يأتي "نظرا لما يمتلكه مصطفى من خبرات كبيرة في مجال نشاط المجموعة والتي ستؤدي إلى تدعيم وتطوير قدرات المجلس الاستراتيجية والتنفيذية في المرحلة المقبلة".وذكرت المجموعة أن مجلس الإدارة اعتمد قرار التعيين مشيرة إلى أنه "لا توجد موانع قانونية" لتعيين مصطفى.