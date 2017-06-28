توقيف "إمام سلفي" وأعضاء مفترضين في داعش في أوروبا

توقيف ستة جهاديين مفترضين في أوروبا

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LBCI News Lebanon

اعتقل ستة أعضاء مفترضين في تنظيم الدولة الاسلامية الأربعاء في اسبانيا وبريطانيا وألمانيا في اطار تحقيق اسباني حول الافراد الذين يسعون الى تجنيد عناصر لحساب التنظيم المتطرف.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية الإسبانية ان العملية سمحت بتوقيف أعضاء المجموعة المتمركزة في بالما دي مايوركا (ارخبيل الباليار) التي كان يتزعمها "إمام سلفي" أوقف في بريطانيا.

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وبحسب شرطة المنطقة، فإن رجل الدين البالغ 44 عاما صدرت بحقه مذكرة توقيف أوروبية واعتقل في برمنغهام (غرب بريطانيا) إحدى أبرز المناطق التي يلجأ اليها البريطانيون الاسلاميون.

وقالت وزارة الداخلية الاسبانية ان "الداعية السلفي الذي كانت مواقفه العامة معروفة لدى أجهزة الشرطة والاستخبارات الاوروبية، يقوم في الكواليس بتجنيد مقاتلين وجمع أموال لسوريا".

إضافة الى عملية التوقيف في برمنغهام، تم اعتقال أربعة أشخاص في بالما وألمانيا وحملة اعتقالات جارية أيضا في المانيا وبريطانيا.