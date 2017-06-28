الى السائقين في الحازمية - بعبدا: التزموا بتدابير السير طيلة هذه الفترة

تدابير سير في محلة الحازمية - بعبدا

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LBCI News Lebanon

دعت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين الى التقيد بتوجيهات رجالها وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية، في محلة الحازمية - بعبدا، بسبب أشغال إحدى الشركات المتعهدة، التي تقوم بحفريات لتمديد قساطل مياه الشفة بين سوبرماركت عون - مفرق بعبدا - محطة باسيل صعوداً باتجاه تقاطع قلب يسوع - القصر الجمهوري وصولاً الى سوبرماركت ابي خليل، حيث سيتم اجراء حفريات "Sondage" في منتصف الطريق، وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 لغاية الساعة 17.00 من صباح كل يوم ولحين الانتهاء من الاشغال.

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ولفتت الى ان هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع المرور أو تحويل السير.