مخدرات مقابل 200 و 400$... و2000 حبة ترامادول "فراولة"

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، انه بتاريخ 24/6/2017 وفي مدينة صيدا، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ، من توقيف كل من :
- م. ن. (مواليد عام 1964 )
- ع. ب. (مواليد عام 1986 ) فلسطينيين
- ع. ع. (مواليد عام 1996 )
وذلك على متن سيارة نوع مرسيدس، ولدى تفتيشها ضبط بداخلها 2000 حبة ترامادول "فراولة"، و3 اكياس يتضمن كل منها مادة الكوكايين، مادة السيلفيا، مادة حشيشة الكيف، دفاتر لف، سكين 6 طقات.
وبالاستماع الى افادتهم، تبين أن ع.ب و ع. ع يشتريان المخدرات من المدعو أ. س. لصالح م. ع. الفلسطيني الملقب بمحمد العراقي والعمل جار لتوقيفهما، ويقومان بترويجها لصالح الاخير داخل مخيم عين الحلوة مقابل مبلغ مالي يترواح بين 200 و 400 دولار اميركي، كما تبين انه يوجد بحق ع.ب. مذكرة توقيف بجرم مخدرات.