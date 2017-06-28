مخدرات مقابل 200 و 400$... و2000 حبة ترامادول "فراولة"

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، انه بتاريخ 24/6/2017 وفي مدينة صيدا، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ، من توقيف كل من :- م. ن. (مواليد عام 1964 )- ع. ب. (مواليد عام 1986 ) فلسطينيين- ع. ع. (مواليد عام 1996 )وذلك على متن سيارة نوع مرسيدس، ولدى تفتيشها ضبط بداخلها 2000 حبة ترامادول "فراولة"، و3 اكياس يتضمن كل منها مادة الكوكايين، مادة السيلفيا، مادة حشيشة الكيف، دفاتر لف، سكين 6 طقات.وبالاستماع الى افادتهم، تبين أن ع.ب و ع. ع يشتريان المخدرات من المدعو أ. س. لصالح م. ع. الفلسطيني الملقب بمحمد العراقي والعمل جار لتوقيفهما، ويقومان بترويجها لصالح الاخير داخل مخيم عين الحلوة مقابل مبلغ مالي يترواح بين 200 و 400 دولار اميركي، كما تبين انه يوجد بحق ع.ب. مذكرة توقيف بجرم مخدرات.