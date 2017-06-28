لن تصدقوا أن هاتف "أيفون" التقط هذه الصور... إليكم أجمل 10 صور لهذا العام

الاعلان عن جائزة التصوير الفوتوغرافي بهاتف "أيفون"

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LBCI News Lebanon

للعام العاشر على التوالي، أعلنت جائزة التصوير الفوتوغرافي بهاتف "أيفون" عن الصور التي حازت على المرتبة الأولى من فئات مختلفة، إلى جانب الإعلان عن الصورة الحائزة على لقب أفضل صورة.

وفاز الأميركي سيباستيان تومادا بالجائزة الكبرى لأفضل مصوّر لهذا العام، لصورته بعنوان "أطفال قيارة،" التي التقطها لطفلين في بلدة قيارة العراقية.

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واليكم الصور الفائزة من مختلف الفئات، أدناه:

فاز الأميركي سيباستيان تومادا بجائزة المصوّر الكبرى لهذا العام، لصورته بعنوان "أطفال قيارة،" التي التقطها لطفلين في بلدة قيارة العراقية.

الصورة الفائزة بالمركز الأول

الصورة الفائزة بالمركز الثاني

الصورة الفائزة بالمركز الثالث

الصورة الفائزة بالمركز الأول في فئة صور الحيوانات

الصورة الفائزة بالمركز الثاني في فئة صور الحيوانات

الصورة الفائزة بالمركز الأول في فئة صور المناظر الطبيعية

الصورة الفائزة بالمركز الثاني في فئة صور المناظر الطبيعية

الصورة الفائزة بالمركز الأول في فئة صور الناس

الصورة الفائزة بالمركز الأول في فئة صور البورتريه الطبيعية​