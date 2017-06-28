الى طلاب الشهادة المتوسطة: هكذا تحصلون على نتائج الإمتحانات الرسمية غدا

نتائج الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة غدا...

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LBCI News Lebanon

يعقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة عند الرابعة من بعد ظهر غد الخميس، يتحدث في خلاله عن نتائج الإمتحانات الرسمية.

ويتم عند الرابعة والنصف إعلان نتائج الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة بواسطة الرسائل النصية S M S التي ستصل إلى كل مرشح عبر رقم الهاتف الخلوي الذي كتبه على طلبه وعلى البريد الإلكتروني للمرشح، وتتضمن الرسائل الإشارة إلى النجاح أو الرسوب مع المجموع النهائي للعلامات.ويمكن لكل مرشح الحصول على العلامات التفصيلية من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة www.mehe.gov.lb.