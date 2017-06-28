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28 حزيران 2017
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مريض بحاجة الى وحدتين دم AB+ في أي مركز للصليب الأحمر أو في مستشفى بحنس... للاتصال: 03457190

مريض بحاجة الى وحدتين دم AB+ في أي مركز للصليب الأحمر أو في مستشفى بحنس... للاتصال: 03457190 Lebanon, news ,lbci ,أخبار وحدتين,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة الى وحدتين دم AB+ في أي مركز للصليب الأحمر أو في مستشفى بحنس... للاتصال: 03457190
 
 
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