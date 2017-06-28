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28 حزيران 2017
28/06/2017 07:03:03
مريض بحاجة الى وحدتين دم AB+ في أي مركز للصليب الأحمر أو في مستشفى بحنس... للاتصال: 03457190
مريض بحاجة الى وحدتين دم AB+ في أي مركز للصليب الأحمر أو في مستشفى بحنس... للاتصال: 03457190
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LBCI News Lebanon
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