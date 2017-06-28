بري: الامم المتحدة مستعدة لرعاية ترسيم الحدود البحرية

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ضرورة الانصراف لمعالجة قضايا الناس الحياتية والمعيشية وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب، ولفت في لقاء الاربعاء النيابي الى ان الامم المتحدة أبلغت لبنان استعدادها لرعاية ترسيم الحدود البحرية.
ونقل النواب عن بري قوله أنه سيصار الى ادراج الموازنة على جدول أعمال الهيئة العامة التي ستعقد في أقصى حد في تاريخ ١٥ تموز بعد درسها لمناقشتها واقرارها.
من جهة أخرى، تلقى رئيس المجلس برقية تهئنة بالعيد من الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي جدد فيها التزام الولايات المتحدة مع لبنان.
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