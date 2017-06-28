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28 حزيران 2017
28/06/2017 07:34:04
بري: لضرورة الانصراف الى معالجة قضايا الناس الحياتية والمعيشية وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب
بري: لضرورة الانصراف الى معالجة قضايا الناس الحياتية والمعيشية وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب
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