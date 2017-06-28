غارة جوية في شرق سوريا...ووزير الدفاع الأميركي: سوريا استجابت

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارة جوية في وقت مبكر من صباح اليوم قتلت أكثر من 30 مدنيا وأصابت عشرات بجروح في قرية يسيطر عليها تنظيم داعش في شرق سوريا.
ولفت المرصد الى إن هوية الطائرات التي نفذت الهجوم الجوي لم تحدد.
من جهة أخرى، لفت وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الأربعاء الى ان سوريا استجابت على ما يبدو لتحذير واشنطن من شن أي هجوم جديد بالأسلحة الكيميائية لأنها لم تقدم على هذه الخطوة.
وقال ماتيس للصحفيين المسافرين معه إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "يبدو أنهم أخذوا التحذير على محمل الجد".