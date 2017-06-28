غارة جوية في شرق سوريا...ووزير الدفاع الأميركي: سوريا استجابت

هوية الطائرات التي نفذت الهجوم الجوي لم تحدد

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LBCI News Lebanon

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارة جوية في وقت مبكر من صباح اليوم قتلت أكثر من 30 مدنيا وأصابت عشرات بجروح في قرية يسيطر عليها تنظيم داعش في شرق سوريا.



ولفت المرصد الى إن هوية الطائرات التي نفذت الهجوم الجوي لم تحدد.