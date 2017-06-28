بالصور - اجتمعت برضيعها للمرّة الأخيرة... فماذا فعلت بجثّته؟



نشرت سيدة صوراً مؤثرة وثّقت من خلالها اللحظات الأخيرة التي أمضتها مع رضيعها الذي ولد متوفياً بعد إصابتها بحادث سير وهي في الأسبوع 23 من الحمل.



وكانت السيدة ايما فيربايرن تسير على طريق رئيسي بالقرب من ميلفورد هافن- انكلترا، في أيار الماضي عندما ارتطمت بها سيارة خرجت عن مسارها من على طريق جانبي.

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وقد تمّ نقل ايما البالغة من العمر 21 عاما إلى المستشفى، وعلى الرغم من أن الفحوص الأولية أشارت الى أن صحّتها جيّدة وأن حملها بخير، إلا أنها تلقّت فيما بعد الخبر الحزين وهو أن جنينها قد توفي. نشرت سيدة صوراً مؤثرة وثّقت من خلالها اللحظات الأخيرة التي أمضتها مع رضيعها الذي ولد متوفياً بعد إصابتها بحادث سير وهي في الأسبوع 23 من الحمل.وكانت السيدة ايما فيربايرن تسير على طريق رئيسي بالقرب من ميلفورد هافن- انكلترا، في أيار الماضي عندما ارتطمت بها سيارة خرجت عن مسارها من على طريق جانبي.وقد تمّ نقل ايما البالغة من العمر 21 عاما إلى المستشفى، وعلى الرغم من أن الفحوص الأولية أشارت الى أن صحّتها جيّدة وأن حملها بخير، إلا أنها تلقّت فيما بعد الخبر الحزين وهو أن جنينها قد توفي.

وبعد 3 أيام، أنجبت ايما رضيعها المتوفي، فلين، وقد تمكّنت من إمضاء يومين معه في جناح خاص بسرير مبرّد.



وقد نشرت الوالدة المفجوعة صوراً على الانترنت للحظات الأخيرة التي قضتها مع رضيعها، كما أن أصدقاءها جمعوا المال لمساعدتها على جمع المال لدفع تكاليف الجنازة التي أقيمت في أوائل الشهر الجاري.

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