شارك في هذا الإختبار للفوز بتذاكر لمشاهدة عروض مهرجان طرابلس الدولي 2017

منوعات
28 حزيران 2017
28/06/2017 08:51:34
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Lebanon, news ,lbci ,أخبار اختبار, ميشال فاضل, وائل جسار ,مهرجان طرابلس الدولي 2017,- قم بالاختبار - احصل على نتيحة 100% - شارك نتائج الاختبار مع أصدقائك على فيسبوك (Post) - احرص على اختيار خاصية الـ Public على البوست كي تتمكّن من المشاركة - استخدم هاشتاغ #LBCIquiz - وادخل السحب!
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