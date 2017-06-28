بالتفاصيل - هل تصل الحرارة إلى 47 درجة في الأيام المقبلة؟

بعد ارتفاع درجة الحرارة هذا الأسبوع وبدء موجة الحرّ، كثرت الأخبار والتحذيرات عن أن الحرارة قد تبلغ 47 درجة في الأيام المقبلة.
من هنا، نفت صفحة Weather Of Lebanon التابعة لمقدم النشرة الجوية في الـLBCI والمتخصص في الأرصاد الجوية جو القارح، جملة وتفصيلا هذه الأخبار والتحذيرات.
وأوضحت ان الحرارة ستنخفض قليلا غدا الخميس ويوم الجمعة قبل ان تعود وترتفع السبت والأحد والإثنين، إنما ضمن إطارها الصيفي الحار والمعتاد.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية