بالتفاصيل - هل تصل الحرارة إلى 47 درجة في الأيام المقبلة؟

الحرارة ستنخفض قليلا غدا الخميس ويوم الجمعة...

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LBCI News Lebanon

بعد ارتفاع درجة الحرارة هذا الأسبوع وبدء موجة الحرّ، كثرت الأخبار والتحذيرات عن أن الحرارة قد تبلغ 47 درجة في الأيام المقبلة.

من هنا، نفت صفحة Weather Of Lebanon التابعة لمقدم النشرة الجوية في الـLBCI والمتخصص في الأرصاد الجوية جو القارح، جملة وتفصيلا هذه الأخبار والتحذيرات.

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وأوضحت ان الحرارة ستنخفض قليلا غدا الخميس ويوم الجمعة قبل ان تعود وترتفع السبت والأحد والإثنين، إنما ضمن إطارها الصيفي الحار والمعتاد.