الأسد أخذ تحذير ترامب "على محمل الجد" والغوطة الى الواجهة مع عودة المعارك

الولايات المتحدة رصدت استعدادات محتملة من قبل النظام السوري لشن هجوم كيميائي

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LBCI News Lebanon

اعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في بروكسل ان تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الحكومة السورية عدم شن هجوم بالاسلحة الكيميائية حقق مبتغاه على ما يبدو.

واضاف ماتيس في اشارة الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد "يبدو انهم اخذوا التحذير على محمل الجد".

وقد اعلن المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر مساء الاثنين في بيان ان "الولايات المتحدة رصدت استعدادات محتملة من قبل النظام السوري لشن هجوم كيميائي آخر قد يؤدي الى عملية قتل جماعية لمدنيين بمن فيهم أطفال أبرياء".

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