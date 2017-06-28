الأسد أخذ تحذير ترامب "على محمل الجد" والغوطة الى الواجهة مع عودة المعارك

اعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في بروكسل ان تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الحكومة السورية عدم شن هجوم بالاسلحة الكيميائية حقق مبتغاه على ما يبدو.
واضاف ماتيس في اشارة الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد "يبدو انهم اخذوا التحذير على محمل الجد".
وقد اعلن المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر مساء الاثنين في بيان ان "الولايات المتحدة رصدت استعدادات محتملة من قبل النظام السوري لشن هجوم كيميائي آخر قد يؤدي الى عملية قتل جماعية لمدنيين بمن فيهم أطفال أبرياء".
وكشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين ان نحو 173 مدنيا قتلوا في مدينة الرقة في حزيران بعمليات برية وجوية ضد تنظيم داعش، ووصف الأرقام بأنها تقديرات متحفظة.
وحث المفوض الدولي جميع الأطراف المشاركة في المعركة "بما فيها القوات الدولية" على اتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة لحماية أرواح ما لا يقل عن 100 ألف مدني لا يزالون محاصرين.
وقال في بيان صدر في جنيف "يجب عدم التضحية بالمدنيين من أجل انتصارات عسكرية سريعة".