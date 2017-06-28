بالفيديو - إليكم جناح هيفا وهبي داخل السجن...

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استعرض نائب رئيس الرابطة التونسيّة لحقوق الإنسان، بسام الطريفي، خلال مقابلةٍ تلفزيونيّة له الأسبوع الفائت واقع السجون التونسيّة قائلاً إنّ بعض المساجين يقضون فتره عقوبتهم في جناح "هيفا وهبي".وفي التفاصيل، قال الطريفي إنّ بعض المساجين يعتدون على آخرين بتحريضٍ من بعض السجناء مضيفاً أنّ بعض هؤلاء يسكنون في جناح "هيفا وهبي" ويتمتّعون بامتيازاتٍ لا يتمتّع بها الآخرون.وأعرب الطريفي عن انزعاجه، خلال استضافته في برنامج "هات الصحيح" على قناة نسمة، لما آلت إليه أوضاع السجون التونسيّة بخاصةٍ لسوء المعاملة التي يتعرّض لها بعض المساجين.