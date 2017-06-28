بالفيديو- مسافرون أصيبوا بالصدمة... على ماذا عثروا بين حقائبهم؟

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أصيب مسافرون بصدمة كبيرة أثناء الانتظار لاستلام حقائبهم، إذ وجدوا عدداً كبيراً من سلاطعين البحر على دولاب استلام الأمتعة.وقد استطاع أحد شهود العيان من تصوير هذا المشهد بواسطة الهاتف ونشره على يوتيوب يوم الجمعة الماضي. وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد المكان الذي وقعت فيه الحادثة، فقد لفت أحد رواد الانترنت الذي علّق على الفيديو الى أن هذا المشهد حصل في مطار مدينة نيويورك.وبحسب اللقطات، يبدو أن السلاطعين هربت من حاويات وضعت بداخلها أثناء الرحلة. وقد اختلفت ردود فعل المسافرين، إذ تعاطى كل منهم بطريقة مختلفة مع هذا الأمر.ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على قشريات، وهي شعبة حيوانية ضخمة، في مطار خلال الفترة الأخيرة.