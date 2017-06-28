بالصوت - جو معلوف عن قضية أصالة: "داسوا على قانوننا... وهذه سقطة لتاريخها"

هكذا علّق الاعلامي جو معلوف على قضية اصالة...

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LBCI News Lebanon

بعد قضية الفنانة السورية أصالة نصري في ملف المخدرات في مطار رفيق الحريري الدولي، كثرت ردور الفعل المعارضة والمؤيدة لها.

بدوره، علّق الاعلامي جو معلوف في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر. وفي حديث خاص لإذاعة "جرس سكوب"، قال معلوف "سند الاقامة الذي اُطلقَت به أصالة لا قيمة له لانها ليست مقيمة في لبنان"، مضيفا "رغم كل ما حدث من خلال عدم تطبيق القانون... بالنسبة لي هذه سقطة لتاريخ اصالة".

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واعتبر جو معلوف، انه "لو تم توقيف اصالة خارج لبنان لما كانت فعلت ما فعلته من خلال اهانة الضباط والدولة والعناصر"، مشيرا الى ان "قضية كإصالة تثبت ان لا دولة في لبنان"، قائلا "الحرب الحقيقة الفعلية هي تدمير القضاء والاستنسابية".

ورأى معلوف انه تم تسييس قضية اصالة، مما أدى الى انجراف الناس بالعاطفة بشكل مؤسف، معتبرا ان طريقة التعاطي مع هذا الملف وتصريح مدعي عام جبل لبنان يؤكد انه حدث تدخلات في هذه القضية، قائلا "الاصول تقول انه يجب ان تنتقل الى مخفر حبيش والقاضي غادة ابو علوان طبقت القانون، لكن القرار جاء من مرجع قضائي اعلى منها".

*** في الفيديو أعلاه، المقابلة الكاملة لجو معلوف