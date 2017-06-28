بعد أكثر من 30 عاماً... سجين فار خلف القضبان من جديد!

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ألقت السلطات الأميركيّة القبض على سجين من أركنساس كان قد فرّ من السجن منذ أكثر من 30 عاماً.وقد هرب ستيفن ديشمان (60 عاماً) من السجن في 28 أيار من عام 1985 بعد سنةٍ واحدةٍ على قضائه العقوبة التي وصلت إلى 7 سنوات بتهمة السرقة والسطو في مقاطعة واشنطن. ويُقال إن ستيفن يعيش منذ ذلك الحين تحت اسم مختلف.ويذكر أنه كان قد صدر الحكم بحق ستيفن في كانون الأول من العام 1984، وكان من المفروض أن يكون مؤهلاً للإفراج المشروط في كانون الأول 1987.وتمكّنت الشرطة من العثور عليه عن طريق رجل كان قد التقى به بعد 5 سنوات من فراره. وقد ألقي القبض على ستيفن يوم الأحد الماضي في منزل في سبرينديل- شمال غرب اركنساس من قبل الشرطة المحلية وقوات الولاية.