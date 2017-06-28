منوعات 28 حزيران 2017 28/06/2017 09:57:26 ما هو سرّ القريّة الإيطاليّة التي يعيش سكانها أكثر من 100 عام؟

ما هي هي القرية التي يتمتّع سكّانها بأفضل صحة في العالم؟

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LBCI News Lebanon

كشف الطبيب البريطاني أسيم مالهوترا أن قرية بيوبي في جنوب ايطاليا هي القرية التي يتمتّع سكّانها بأفضل صحة في العالم حيث يتخطى عمر هؤلاء المئة سنة. وأوضح مالهوترا أن سكان قرية بيوبي يتناولون كمية قليلة جدًا من السكر إلا أن نظامهم الغذائي يتخلّل نسبة عالية من الدهون. ووجد مالهوترا أن عددا قليلا جدا من سكان بيبوي يعاني من داء السكري او من الأمراض التي تصيب القلب والأوعية وربط ذلك بعدم تناول المأكولات التي تحتوي على سكر غير مرة واحدة في الأسبوع. الإعلان

وبالإضافة إلى النظام الغذائي، ينام سكان القرية لمدة 7 ساعات كل ليلة ولا يعانون من التوتر كما يتناولون كوبا من النبيذ بشكل يومي. وقال مالهوترا إنّه يجب على الجميع اتّباع نظام غذائي شرق اوسطي، ممارسة الرياضة وعدم التدخين للبقاء في صحة جيدة. المصدر