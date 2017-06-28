بالفيديو- شاب يُفاجئ المدعوين في حفل زفاف قريبته... إليكم ما فعله!

قرّر الشاب الأميركي باتريك كاسي جعل يوم زفاف قريبته مميزًا فلعب دور "صبي الزهور" الذي يسير قبل العروسين إلى مذبح الكنيسة.
وكان باتريك والعروس أندريا من أقرب الأصدقاء منذ الطفولة كما شاركا سوياً في حفل زفاف لأحد الأقارب كفتاة وصبي الزهور.
وكان باتريك يطلب دومًا من أندريا وزوجها الحالي أن يلعب هذا الدور يوم زفافهما بالرغم من سنه الكبير فقرر الثنائي تحقيق أمنيته.
وتفاجأ الحضور يوم الزفاف عندما دخل باتريك الكنيسة ونثر الزهور في الممر قبل أن تلحقه العروس ووجدوا أن ما فعله بغاية الطرافة.
ونشر باتريك بدوره مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه وهو يجسّد دور صبي الزهور وانتشر الفيديو بكثافة على صفحات المستخدمين.