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28 حزيران 2017
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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 173 مدنيا في مدينة الرقة السورية في شهر حزيران في عمليات ضد داعش

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 173 مدنيا في مدينة الرقة السورية في شهر حزيران في عمليات ضد داعش Lebanon, news ,lbci ,أخبار الإنسان,لحقوق,المتحدة,الأمم,مفوض,
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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 173 مدنيا في مدينة الرقة السورية في شهر حزيران في عمليات ضد داعش
 
 
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