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28 حزيران 2017
28/06/2017 10:29:01
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 173 مدنيا في مدينة الرقة السورية في شهر حزيران في عمليات ضد داعش
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 173 مدنيا في مدينة الرقة السورية في شهر حزيران في عمليات ضد داعش
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LBCI News Lebanon
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