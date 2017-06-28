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28 حزيران 2017
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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث أطراف معركة الرقة على مراجعة عملياتهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية ما لا يقل عن 100 ألف مدني لا يزالون محاصرين

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث أطراف معركة الرقة على مراجعة عملياتهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية ما لا يقل عن 100 ألف مدني لا يزالون محاصرين Lebanon, news ,lbci ,أخبار الإنسان,لحقوق,المتحدة,الأمم,مفوض,
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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث أطراف معركة الرقة على مراجعة عملياتهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية ما لا يقل عن 100 ألف مدني لا يزالون محاصرين
 
 
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