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28 حزيران 2017
28/06/2017 10:32:07
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث أطراف معركة الرقة على مراجعة عملياتهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية ما لا يقل عن 100 ألف مدني لا يزالون محاصرين
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث أطراف معركة الرقة على مراجعة عملياتهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية ما لا يقل عن 100 ألف مدني لا يزالون محاصرين
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LBCI News Lebanon
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