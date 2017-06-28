بالفيديو- ايزيدية أكلت لحم ابنها مع الأرز... قصة صادمة!

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Yazidi Iraqi MP Vian Dakhil Breaks Down in Tears Recounting Atrocities Committed by ISIS against Her People pic.twitter.com/T69GXmfLn8 — MEMRI (@MEMRIReports) June 26, 2017

تحدّثت نائب في البرلمان العراقي عن المعاناة التي يعيشها أهل بلدها على يد تنظيم "داعش".وخلال مقابلة تلفزيونيّة، لفتت فيان داخيل، العضو الايزيدي الوحيد في البرلمان العراقي، الى أن ايزيدية مستعبدة جنسياً تناولت عن غير قصد لحم ابنها البالغ من العمر سنة واحد بعدما قام عناصر التنظيم بطهيه وتقديمه لها كوجبة طعام مع الأرز بعد تجويعها لمدة 3 أيام.وشددت داخيل في حديث لقناة "إكسترا نيوز" على أن آلاف النساء الايزيديات والفتيان والفتيات الصغار قد قتلوا واختطفوا على يد التنظيم وتمّ استغلالهم جنسياً أو غسل أدمغتهم ليتحوّلوا الى انتحاريين.