بالفيديو- تقنية غريبة للاسترخاء... باستخدام السكاكين والسواطير!

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انتشرت تقنية غريبة في المنتجعات الصحية تساعد الناس على الاسترخاء بواسطة السكاكين.ويخضع الإنسان لجلسات يتم خلالها استخدام السواطير بطريقة إيقاعية في الضغط على الجسم بهدف تدليكه.ويذكر أن هسياو مي فانغ صاحبة مركز Ancient Art of Knife Therapy Education، في تايبيه- تايوان قد استخدمت هذا الإجراء الغريب لأكثر من 13 عاماً، ولفتت الى أن الناس الآن يسعون للحصول على هذا العلاج الذي تبدأ كلفته من نحو 38 دولاراً أميركياً.وقالت السيدة فانغ: "إن هذا العلاج هو صيني الأصل وعمره 2500 سنة"، لافتة الى أنهم في تايوان عملوا على تطوير علاج جديد.وأشارت فانغ الى أن التدليك يغير الطاقة داخل الإنسان ويساعده على الاسترخاء، ومشددة على أن السكاكين المستخدمة مصنوعة خصيصاً لهذه التقنية وبالتالي فهي آمنة جداً.