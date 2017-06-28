سطو مسلح على مصرف في الكولا...

قام مسلحان بعملية سطو على مصرف البركة - فرع الكولا، وقدرت الأموال المسلوبة بما يزيد على 70 ألف دولار من العملات الأجنبية واللبنانية.

وفي التفاصيل أن شخصين كانا على متن دراجة نارية دخلا المصرف، وهما يعتمران خوذتين، وأطلق أحدهما اعيرة نارية باتجاه سقف ردهة المصرف، بعدما طلب الآخر من الجميع البقاء في أماكنهم تحت طائلة إطلاق النار عليهم، ثم طلبا من الموظفين جمع الأموال ووضعها في كيس، وفرا بها على متن الدراجة عند مدخل المصرف.

وكشفت الكاميرات شكل الشخصين أثناء وجودهما داخل المصرف ودخولهما وخروجهما منه، إضافة إلى الطريق التي سلكاها، وهما موضع ملاحقة بعد أن عممت أوصافهما ورقم وصورة الدراجة على الدوريات الموجودة في بيروت والضاحية الجنوبية ليصار إلى توقيفهما.