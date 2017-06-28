أمن وقضاء
28 حزيران 2017
Back

سطو مسلح على مصرف في الكولا...

سطو مسلح على مصرف البركة وسلب 70 ألف دولار Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنك, سرقة, الكولا,لبنان,سطو مسلح على مصرف البركة وسلب 70 ألف دولار
episodes
سطو مسلح على مصرف في الكولا...

قام مسلحان بعملية سطو على مصرف البركة - فرع الكولا، وقدرت الأموال المسلوبة بما يزيد على 70 ألف دولار من العملات الأجنبية واللبنانية.

 

وفي التفاصيل أن شخصين كانا على متن دراجة نارية دخلا المصرف، وهما يعتمران خوذتين، وأطلق أحدهما اعيرة نارية باتجاه سقف ردهة المصرف، بعدما طلب الآخر من الجميع البقاء في أماكنهم تحت طائلة إطلاق النار عليهم، ثم طلبا من الموظفين جمع الأموال ووضعها في كيس، وفرا بها على متن الدراجة عند مدخل المصرف.

 

وكشفت الكاميرات شكل الشخصين أثناء وجودهما داخل المصرف ودخولهما وخروجهما منه، إضافة إلى الطريق التي سلكاها، وهما موضع ملاحقة بعد أن عممت أوصافهما ورقم وصورة الدراجة على الدوريات الموجودة في بيروت والضاحية الجنوبية ليصار إلى توقيفهما.

الإعلان
إقرأ أيضاً