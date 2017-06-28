بالفيديو - ريتا حايك وكارلوس عازار يكشفان... هل من جزء ثالث لـ "وين كنتي"؟

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أطل نجما مسلسل "وين كنتي" خلال نشرة أخبار ال LBCI بعدما احتلّ المرتبة الأولى في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة خلال شهر رمضان المبارك.وتحدث النجمان عن كلمة "يتبع" التي أنهت الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني، والتي ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع المشاهدون الى طرح سؤال عما إذا كان هناك من جزء ثالث للمسلسل.وفي هذا السياق، لفتت ريتا الى أن قصة جاد ونسرين لم تنته، لافتة الى أنه على المشاهدين أن يطلقوا العنان لمخيلاتهم حول مصير هذا الثنائي.أما كارلوس، فقد قال "حلو بعدين نشوف شو بيصير"، وأضاف:" كل شي بوقته حلو".