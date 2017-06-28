مشاكل صحية... على النساء عدم تجاهلها!

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تعاني السيدات من آلام عدة ومشاكل صحية تتعلّق باضطرابات في الدورة الشهرية والتهابات فطرية وأورام ليفية وغيرها.ومما لا شك فيه أنه يجب أن تولي النساء اهتماماً لبعض الأعراض التي قد تكون إشارة الى الإصابة بمشاكل صحية. من هذا المنطلق سنعرض عليكم بعض المشاكل الصحية النسائية التي لا يجب تجاهلها.- غياب الدورة الشهرية أو عدم انتظامها: تؤثر عوامل عدة على انتظام الدورة الشهرية، وقد يكون هذا الأمر إشارة الى الإصابة بأمراض عدة منها الأورام الليفية، التهاب بطانة الرحم، مشاكل الغدة الدرقية، ارتفاع الكوليسترول في الدم أو مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.- نزيف غير طبيعي: تعاني سيدة من بين 5 من نزيف الرحم غير طبيعي، الذي يحدث خارج الدورة الشهرية. على النساء عدم تجاهل هذا النزيف واستشارة الطبيب فوراً.- الآلام الحادة قبل الدورة الشهرية: يشعر حوالي ثلث النساء بهذه الآلام القوية جداً التي تؤثر على السلوكيات الاجتماعية والمزاجية.