فيديو مرعب للحظة انفجار واجهة زجاجية بالقرب من المارة!

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تحطمت واجهة زجاجية لشرفة من مبنى شاهق وتناثر الزجاج على الرصيف على بعد أمتار قليلة من المارة.وفي التفاصيل، وقعت هذه الحادثة في ملبورن باستراليا وقد قيل إنّ الواجهة الزجاجية التي صنعت في الصين تحطمت فجأة من دون أيّ سبب.يُشار إلى أنّ الفيديو التقط عام 2015 بحسب ما قال البعض وقد نشر الآن بهدف التوعية من مخاطر شراء واجهات زجاجية رخيصة الثمن خصوصاً بعدما حصلت حادثة مماثلة هذا الأسبوع أُصيب على اثرها طفل في الرابعة من عمره.يُذكر أنّ الطفل نُقل إلى مستشفى في بيرث بعدما أصيب في وجهه، يديه وساقيه نتيجة انفجار واجهة زجاجية أمامه.