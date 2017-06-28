اشربوا القهوة... لخسارة الوزن وحرق الدهون!

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توصلت دراسة حديثة إلى أنّ شرب القهوة يعد مفتاحاً لمكافحة السمنة وذلك بسبب احتوائها على الكافيين!وفي التفاصيل، تبين أنّ الكافيين وهو منشط فعال، يساعد في حرق السعرات الحرارية عن طريق تعزيز انتاج هرمون الأوكسيتوسين.هذا الهرمون يؤثر على الشهية والتمثيل الغذائي الأمر الذي يسهل عملية نحت الخصر.وقد أجريت هذه الدراسة على الفئران التي تعاني من الوزن الزائد، حيث أعطيت هذه الأخيرة كميات كبيرة من الكافيين. وتبين للباحثين الصينيين أن الكافيين جعل الفئران تأكل أقل ومنحها المزيد من النشاط.الجدير ذكره، أنّ هذه الدراسة الصينية ألقت الضوء على أهمية الكافيين لتنظيم عملية الأيض.