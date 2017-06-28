أخبار فنية
28 حزيران 2017
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بالصور: بعد طلاقه... هل من علاقة عاطفيّة بين براد بيت وسيينا ميلر؟

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بالصور: بعد طلاقه... هل من علاقة عاطفيّة بين براد بيت وسيينا ميلر؟
نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورة جمعت الممثلة البريطانية سيينا ميلر والممثل الأميركي براد بيت خلال حفل فاخر في مهرجان "غلاستونبري" للموسيقى في عطلة نهاية الأسبوع في المملكة المتحدة.

وقد شوهدا سوياً وهما يمسكان يديّ بعضهما البعض ويتبادلان اللمسات والقبل يوم السبت الماضي. كما قيل إنّهما غادرا المهرجان الشهير سويا إلى مكانهما الخاص في وينيبيغو.
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وتأتي هذه الصور بعد النفي المتكرر من قبل ميلر لشائعات وجود أي علاقة رومانسية تجمعها ببيت.

يُذكر أنّ سيينا وبراد التقيا للمرة الأولى في مسلسل “فريندز” في عام 1999 حين كان بيت متزوجاً من جينيفر أنيستون.

Spotted: Brad (right) was spotted cheering at the side of the stage, not long before it's believed he met up with Sienna, at 3am
Bachelor life: Brad attended Glastonbury with Bradley Cooper (centre) but the actor is said to have left the lovebirds alone
Fashion in the field: Sienna and Brad are believed to have shared a private Winnebego
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