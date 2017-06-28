بالصور: بعد طلاقه... هل من علاقة عاطفيّة بين براد بيت وسيينا ميلر؟

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نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورة جمعت الممثلة البريطانية سيينا ميلر والممثل الأميركي براد بيت خلال حفل فاخر في مهرجان "غلاستونبري" للموسيقى في عطلة نهاية الأسبوع في المملكة المتحدة.وقد شوهدا سوياً وهما يمسكان يديّ بعضهما البعض ويتبادلان اللمسات والقبل يوم السبت الماضي. كما قيل إنّهما غادرا المهرجان الشهير سويا إلى مكانهما الخاص في وينيبيغو.وتأتي هذه الصور بعد النفي المتكرر من قبل ميلر لشائعات وجود أي علاقة رومانسية تجمعها ببيت.يُذكر أنّ سيينا وبراد التقيا للمرة الأولى في مسلسل “فريندز” في عام 1999 حين كان بيت متزوجاً من جينيفر أنيستون.