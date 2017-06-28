صورة إباحية من داخل سيارة الإطفاء تثير بلبة عبر الانترنت...

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تحقق الشرطة البريطانية حاليا في حادثة انتشار صورة لامرأة عارية تمارس الجنس مع رجل داخل شاحنة الإطفاء.وفي التفاصيل، التقطت الصورة في مانشستر ونُشرت على موقع إباحي حيث أثارت ضجة عارمة بين رواد الانترنت.يُشار إلى أنّ الصورة الفاضحة نُشرت يوم الأحد عبر موقع The Sun بعدما نُشرت أولاً عبر الانترنت من قبل مستخدم قيل إن اسمه كالوم (27 عاماً) وهو يبحث عن نساء ما بين الـ 18 و60 عاماً لعلاقات جنسية جماعية وغريبة.وقد علّق متحدث باسم "مانشستر للإطفاء والانقاذ" بالقول إنّه لا يستطيع تصديق حادثة انتشار صورة إباحية في مركز خدمة الإنقاذ والإطفاء في عام 2017.