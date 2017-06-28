أمن وقضاء
28 حزيران 2017
Back

يوم تغيب الدولة...يضرب الزعران: ممنوع التصوير

منع فريق الـ LBCI من تصوير الشاطئ العام Lebanon, news ,lbci ,أخبار ضرب, صور,لبنان,منع فريق الـ LBCI من تصوير الشاطئ العام
episodes
منع فريق الـ LBCI من تصوير الشاطئ العام، شاطئ كل الناس؟ لماذا؟

انه شاطئ المنصوري في قضاء صور....او ما يعرف "بخلية السلاحف"، هو آخر متنفس للسلاحف البحرية في لبنان حيث تضع بيوضها يوميا.
الإعلان
إقرأ أيضاً