يوم تغيب الدولة...يضرب الزعران: ممنوع التصوير

منع فريق الـ LBCI من تصوير الشاطئ العام

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LBCI News Lebanon

منع فريق الـ LBCI من تصوير الشاطئ العام، شاطئ كل الناس؟ لماذا؟

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انه شاطئ المنصوري في قضاء صور....او ما يعرف "بخلية السلاحف"، هو آخر متنفس للسلاحف البحرية في لبنان حيث تضع بيوضها يوميا.