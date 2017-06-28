أمن وقضاء
28 حزيران 2017
28/06/2017 12:31:28
يوم تغيب الدولة...يضرب الزعران: ممنوع التصوير
منع فريق الـ LBCI من تصوير الشاطئ العام
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LBCI News Lebanon
منع فريق الـ LBCI من تصوير الشاطئ العام، شاطئ كل الناس؟ لماذا؟
انه شاطئ المنصوري في قضاء صور....او ما يعرف "بخلية السلاحف"، هو آخر متنفس للسلاحف البحرية في لبنان حيث تضع بيوضها يوميا.
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