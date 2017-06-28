لافروف: سنرد بشكل متناسب على أي تدخل استباقي أميركي في سوريا

موسكو: ليس صوابا ألا يعقد بوتين وترامب محادثات في قمة العشرين

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LBCI News Lebanon

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان موسكو "تنطلق من مبدأ" ان اللقاء الاول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الاميركي دونالد ترامب سيكون خلال قمة مجموعة العشرين في السابع والثامن من تموز في هامبورغ في المانيا .

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ولفت الى ان الرئيسين سيناقشان "عددا من المواضيع" اذا ما عقد اللقاء، موضحا انها لن تتناول فقط النزاعين السوري والاوكراني.

واعتبر ان "من الضروري قبل كل شيء الوصول الى تطبيع للحوار، حتى يستند الحوار الى المصالح الحيوية لروسيا والولايات المتحدة".

وأكد لافروف ان بلاده سترد بكرامة وبشكل متناسب إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات استباقية ضد قوات الحكومة السورية لوقف ما تقول واشنطن إنه هجوم كيميائي. وأمل ألا تستخدم واشنطن معلومات سرية عن تخطيط سوريا لهجوم كيميائي "ذريعة لأعمال استفزازية" في سوريا.