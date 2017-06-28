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28 حزيران 2017
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لافروف: نأمل ألا تستخدم واشنطن معلومات سرية عن تخطيط سوريا لهجوم كيميائي ذريعة لأعمال استفزازية في سوريا

لافروف: نأمل ألا تستخدم واشنطن معلومات سرية عن تخطيط سوريا لهجوم كيميائي ذريعة لأعمال استفزازية في سوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار واشنطن,تستخدم,نأمل,لافروف,
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لافروف: نأمل ألا تستخدم واشنطن معلومات سرية عن تخطيط سوريا لهجوم كيميائي ذريعة لأعمال استفزازية في سوريا
 
 
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