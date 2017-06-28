ملف الاطباء الشرعيين في لبنان...ملف مفتوح على مصراعيه

طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان إجراء التحقيقات اللازمة مع الأطباء الشرعيين الثلاثة أحمد المقداد وحسين شحرور وميلاد عويدات بما اسند إليهم من اعداد تقرير كاذب في جريمة قتل حامد وإبراهيم الجوزو وإنزال العقوبات المسلكية بهم وإحالتهم على القضاء الجزائي في حال تبين ارتكابهم لجريمة جزائية.
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