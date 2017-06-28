تقارير نشرة الاخبار
28 حزيران 2017
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شقق سكنية وأبراج تجارية في معرض DREAM 2017

صناعة العقارات في تطور مستمر Lebanon, news ,lbci ,أخبار عقار, اقتصاد,لبنان,صناعة العقارات في تطور مستمر
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إفتُتِح معرض DREAM Real Estate &  Development في نسخته السابعة  في البيال من تاريخ 28 حزيران لغاية 2 تمّوز، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من تنظيم شركة  Promofair.

 
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وبات هذا المعرض المكرّس للمشاريع العقارية موعداً سنوياً ينتظره كافة خبراء القطاع العقاري.

 

ويعد المعرض فرصة فريدة بالنسبة للمطورين العقاريين والاستشاريين والمستثمرين أو الأفراد الذين يبحثون عن منزل أحلامهم للقاء على منصّة واحدة من أجل التواصل وبناء علاقات مهنية، وتوسيع شبكاتهم، وتوقيع الشراكات واكتشاف العديد من المشاريع الجديدة.

 

ويأتي DREAM 2017  ليثبت للسنة السابعة على التوالي ان مجال العقارات في لبنان لا يزال ينبض بوتيرة مطَمْئِنة  ومنتظمة رغم كل الصعاب!

 
 
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