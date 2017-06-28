شقق سكنية وأبراج تجارية في معرض DREAM 2017

إفتُتِح معرض DREAM Real Estate & Development في نسخته السابعة في البيال من تاريخ 28 حزيران لغاية 2 تمّوز، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من تنظيم شركة Promofair.

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وبات هذا المعرض المكرّس للمشاريع العقارية موعداً سنوياً ينتظره كافة خبراء القطاع العقاري.

ويعد المعرض فرصة فريدة بالنسبة للمطورين العقاريين والاستشاريين والمستثمرين أو الأفراد الذين يبحثون عن منزل أحلامهم للقاء على منصّة واحدة من أجل التواصل وبناء علاقات مهنية، وتوسيع شبكاتهم، وتوقيع الشراكات واكتشاف العديد من المشاريع الجديدة.

ويأتي DREAM 2017 ليثبت للسنة السابعة على التوالي ان مجال العقارات في لبنان لا يزال ينبض بوتيرة مطَمْئِنة ومنتظمة رغم كل الصعاب!