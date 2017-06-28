أخبار دولية
28 حزيران 2017
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هجوم على قافلة للامم المتحدة في ليبيا

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هجوم على قافلة للامم المتحدة في ليبيا

هاجم مسلحون قافلة لبعثة الامم المتحدة في ليبيا قرب مدينة الزاوية على بعد نحو خمسين كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، وفق ما اعلن مصدر امني.

 

وتعذر على هذا المصدر تحديد ما اذا كان الهجوم ادى الى سقوط ضحايا بين اعضاء البعثة السبعة.

 
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واكد السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر مييه في تغريدة عبر تويتر حصول الهجوم، قائلا: "اعرب عن قلقي اثر هجوم تعرضت له قافلة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا".

 

الى ذلك، اعلن رئيس الحرس الرئاسي الليبي في طرابلس انه تم اطلاق سبعة عناصر يعملون في اطار البعثة بعدما كانوا خطفوا لفترة قصيرة.
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